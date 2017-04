Verkehrsunfall mit Verletzung im Tauerntunnel

01.05.2017, 07:33 Uhr

In der Nacht von 30. April auf 1. Mai erreignete sich im Tauerntunnel ein UUnfall.

Wie die Polizei in einer Onlineaussendung berichtet, lenkte ein 31-jähriger mazedonischer Staatsbürger am 01. Mai 2017, gegen 00:22 Uhr, seinen Pkw auf der A 10 Tauernautobahn in Richtung Salzburg. Im Tauerntunnel habe der Lenker einen Sekundenschlaf gehabt und sei auf einen vor ihm fahrenden Reisebus hinten aufgefahren. In Folge des Aufpralles schleuderte der Pkw laut Polizeimeldung nach links gegen die Tunnelwand, überschlug sich und kam in Fahrtrichtung auf dem Dach zu liegen. Der PKW-Lenker sei leicht verletzt und ins Krankenhaus Tamsweg verbracht worden. Im Reisebus sei niemand verletzt worden.Der Alko-Vortest verlief laut Polizei bei beiden Beteiligten negativ. Auf Grund des Unfalles war der Tauerntunnel für die Zeit von 00:22 Uhr bis 01:15 Uhr in Richtung Salzburg gesperrt.