Verkehrsunfall mit Verletzung in Mariapfarr-Bruckdorf

Am Mittwoch, 18. Oktober, hat sich in Mariapfarr-Bruckdorf ein Unfall ereignet, wie die Polizei in einer Presseaussendung berichtet.

MARIAPFARR. In Gemeindegebiet von Mariapfarr-Bruckdorf ereignete sich am 18. Oktober 2017 gegen 14.15 Uhr, ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten, wie die Polizei meldet. Auf der Weißpriacher Landesstraße – L224 sei es in einem Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß von zwei PKWs gekommen. Dabei seien eine 77-jährige Lenkerin und ihr 85-jähriger Beifahrer leicht verletzt worden. Sie wurden mit der Rettung in die Landesklinik Tamsweg gebracht. Der Zweitbeteiligte, ein 53-jähriger Lenker, blieb bei dem Verkehrsunfall laut Polizeimeldung unverletzt. Ein Alkotest sei negativ verlaufen(0,0 Promille), beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.