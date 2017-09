Verkehrsunfall mit Wohnmobil auf der A10

26.09.2017, 19:14 Uhr

Kurz nach dem Katschbergtunnel stürzte am Dienstag ein Wohnmobil um, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

ST.MICHAEL (red). Ein 72-jähriger Deutscher fuhr am 26. September 2017, 11.35 Uhr mit seinem Wohnmobil auf der A10 Tauernautobahn in Richtung Salzburg, wie es in einer Presseaussendung der Polizei Salzburg heißt. Kurz nach dem Katschbergtunnel habe der Deutsche zwei Leitpflöcke rechts touchierteund sei daraufhin ins Schleudern gekommen. Das Wohnmobil kippte laut Polizei um und schlitterte quer über die Fahrbahn. Das Fahrzeug sei auf der linken Fahrbahnseite zum Stillstand gekommen. Der Lenker und seine Beifahrerin, eine 71-jährige Deutsche, seien durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt worden. Der Rettungswagen brachte die 71-Jährige in das Krankenhaus Tamsweg. Für Aufräumungsarbeiten musste die A10 von 11.41 bis 12.50 Uhr für den gesamten Verkehr in Richtung Salzburg gesperrt werden.

