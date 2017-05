02.05.2017, 04:30 Uhr

Diesem Schwerpunktthema widmet sich die Landjugend Salzburg heuer und nächstes Jahr.

LUNGAU. Berge, Seen, Flüsse, Höhlen, Burgen, Schlösser, Wasserfälle – von Krimml bis Ramingstein, von Straßwalchen bis ins Gasteinertal – das Bundesland Salzburg gilt als Juwel, das es zu schützen gilt. Die Landjugend Salzburg will in den kommenden zwei Jahren just auf dieses Thema ihr Hauptaugenmerk legen. Unter dem Jahresschwerpunktthema „Vielfalt Regionalität – Salzburg & seine Qualität“ ist es Ziel, die Vielseitigkeit und die Potenziale der einzelnen Gaue und Regionen aufzuzeigen. Die Landjugend will dabei die Aufmerksamkeit auf regionale Ressourcen, die das Bundesland lebenswert und einzigartig machen, richten und mahnt gleichzeitig zum schonenden Umgang.

Funktionäre besuchten alle 62 Ortsgruppen

Passt gut in den Landjugend-Alltag

1. Volksliedersymposium der Landjugend Salzburg

Der Startschuss zum Jahresschwerpunktthema ist bereits beim Tag der Landjugend Salzburg im Jänner gefallen. Jetzt im April, vom 21. bis 22. nämlich, besuchten Funktionärinnen und Funktionäre der Landjugend innerhalb von 24 Stunden alle 62 Ortsgruppen im Bundesland Salzburg. „Wir möchten unsere Botschaft hinter dem Jahresschwerpunkthema in so viele Gemeinden Salzburgs tragen, wie nur möglich. Eine Tafel, die das Jahresschwerpunktthema und den Gedanken dahinter beschreibt, und ein Laubbaum, ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Natur, sollen zum Nachdenken anregen. Wir möchten damit in der Öffentlichkeit ein Statement setzen, denn Regionalität und ein schonender Umgang mit unserer Natur ist wichtiger denn je“, ist sich Landesleiterin Karin Asen sicher. „Es ist toll zu sehen, dass wir in 24 Stunden quasi ganz Salzburg bereist und alle unsere Ortsgruppen ausgestattet haben. Achtsamkeit für unsere Schätze und Ressourcen ist ein Gebot, das über Generationen geht. Die beste Zukunft ist schließlich jene, die man selbst mitgestaltet hat“, erklärt Landesobmann Maximilian Brugger, der übrigens aus Lessach stammt.Die Verteilaktion ist in den Ortsgruppen auf großen Anklang gefunden. „Das neue Jahresschwerpunktthema lässt sich gut in unseren Landjugend-Alltag einbinden. Die Ideenschmiede bei den einzelnen Mitgliedern läuft bereits auf Hochtouren. Zudem werden wir die Tafel und den Laubbaum im Ort aufstellen und in der Gemeinde präsentieren“, sagt zum Beispiel Gruppenleiter Michael Zehner von der Landjugend Unternberg.Die Verteilaktion der Tafeln und der Laubbäume soll nur der Anfang gewesen sein. Am 4. Mai ist die nächste Veranstaltung im Rahmen des Jahresschwerpunktthemas „Vielfalt Regionalität – Salzburg & seine Qualität“ geplant: das 1. Volksliedersymposium der Landjugend Salzburg. Das Volksliedersymposium soll ein gemütliches Netzwerktreffen sein, bei dem Wissenswertes rund um die österreichischen Volkslieder präsentiert wird. Zudem soll das neue Volksliederbuch „Hoamatklong“ mit musikalischen Darbietungen von Landjugend-SängerInnen und MusikantInnen aus allen Teilen Salzburgs vorgestellt werden. Das neue Liederbuch soll für Mitglieder und Singbegeisterte als qualitativ hochwertige Singunterlage für verschiedenste Anlässe (Anglöckeln, Weihnachten, Hochzeiten, gesellige Zusammenkünfte, etc.) dienen und zum gemeinsamen Singen anregen.