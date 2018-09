Wandern um auf Obdachlosigkeit und Not aufmerksam zu machen

21.09.2018, 14:03 Uhr

Projekt „Heimo geht“ führt drei junge Leute am 29. und 30. September durch den Lungau.

LUNGAU. Heimo Neumaier, Katrin Goriupp und Alina Schreib wandern zurzeit vom Burgenland quer durch Österreich bis zum Großglockner. Mit diesem Projekt namens "Heimo geht“ wollen drei angehenden Sozialarbeiter auf das Thema "Obdachlosigkeit" und "Menschen in Not" in Österreich aufmerksam machen. Am 29. September planen sie den Lungau zu erreichen: ihr Weg führt sie von Murau über Seetal und Sauerfeld nach Tamsweg. Am 30. September wollen sie dann von Tamsweg (Start beim Pfarrhof) über Unternberg Richtung Thomatal und Schönfeld gehen von wo aus es weiter nach Kärnten geht. " Schön wäre es, wenn Interessierte Lungauerinnen und Lungauer diese Idee unterstützen und mit den Dreien ein Stück mitwandern würden", sagt Elisabeth Huber vom Caritaszentrum Tamsweg. "Die drei jungen Leute wollen auf ihrem Weg auch Spenden lukrieren. Einen Ausweis der Caritas führen sie mit."