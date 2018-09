Wasserretter übten auf der Mur bei Tamsweg

14.09.2018, 05:00 Uhr

25 Teilnehmer des Landesverband Salzburg nahmen an der Raftingboot-Fortbildung teil.

TAMSWEG. Am Samstag (8. September) fand in Tamsweg eine Raftingboot-Fortbildung der Wasserrettung des Landesverband Salzburg auf der Mur statt. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Ortsstellen Altenmarkt, Bischofshofen, Niedernsill, Mittersill, Salzburg-Stadt, Mondsee, Loibichl und Wallersee nahmen an der Fortbildung teil. Freilich war auch die Ortsstellenleiterin für Tamsweg/Lungau, Katharina Löcker, vor Ort und unterstützte die Einsatzkräfte.

Befahren wurden 15 Flusskilometer

Beste Unterstützung vor Ort

Die Fortbildung wurde vom Landesfachreferenten für Fließ- und Wildwasser, Herbert Gewolf jun., und Rafting Guide Michael Rainer von der Wasserrettung Ortsstelle Niedernsill durchgeführt. Die Mur wurde mit drei Rafting-Booten von Tamsweg bis Predlitz befahren. Auf den rund 15 Flusskilometern wurden verschiedenste Übungen mit dem Raft im Fließgewässer durchgeführt."Ein herzliches Dankeschön gilt dem Katastrophenreferenten Philipp Santner für die gute Zusammenarbeit vor Ort, dem Bürgermeister Georg Gappmayer für die Verpflegung, OFK Hans-Peter Seitlinger von der FF Tamsweg für die Unterstützung und Peter Gappmaier vom Reinhalteverband für die Benutzung des Areal der Kläranlage Tamsweg", betont Landesfachreferent Gewolf.