Weiße Fahne bei der Feuerwehrjugend

26.04.2017, 04:30 Uhr

Jugendbetreuer geehrt

Im Rahmen der Siegerehrung wurde verdienten Jugendbetreuer geehrt. Gregor Stolz von der Feuerwehr Tamsweg wurde das Jugendbetreuerabzeichen in Bronze verliehen. Das Jugendbetreuerabzeichen in Gold erhielt Bernd Seifter von der Feuerwehr Tamsweg. Die Freiwilligen Feuerwehr Tamsweg, allen voran ihre Jugendbetreuer, haben den Bewerb in diesem Jahr übrigens ausgerichtet.