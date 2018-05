Wirtschaftsberufe auch bei Sonderpädagogik-Bedarf

04.05.2018, 14:16 Uhr

Der Elternverein des MultiAugustinum in St. Margarethen im Lungau weist darauf hin, dass an der Schule die Möglichkeit besteht, eine Klasse, in der auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf gehen, zu führen.

Möglichkeit im Lungau

Jetzt anmelden

Am MultiAugustinum besteht eine Fachschule für wirtschaftliche Berufe - auch für Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf.Leider gibt es für das Schuljahr 2018/19 noch keine erste Klasse dieser Fachschule, da derzeit zu wenige Anmeldungen vorliegen. Das hat zur Folge, dass Schüler mit z. B. Entwicklungsverzögerung, welche die Klasse gegebenenfalls wiederholen müssten, den eingeschlagenen Weg abbrechen müssen.Vielleicht - und wir sind uns sogar sicher - wissen es nicht alle, dass es diese Möglichkeit im Lungau gibt! Als Obmann des Elternvereins ist es mir ein Anliegen, dass diese Klasse weitergeführt wird und motivierte Kinder der Integrationsklasse die Schule nicht verlassen müssen. Es gibt vermutlich noch Kinder, die einen solchen Platz suchen, an diese Personen möchten wir diese Information richten. Es gibt eine Integrationsklasse in Tamsweg, die 4. Klasse in der Neuen Sport-MS mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Auch diese Schüler müssen nach der NMS zumindest ein neuntes Schuljahr besuchen, das wäre sehr wichtig.Meldet Euch an, sagt es weiter und bestärken wir unser MultiAugustinum im Lungau! Alle Kinder und auch die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf wollen eine gute Ausbildung, aber sie können es nur, wenn wir dies fördern!Bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren, schriftlich an betriebsrat.ta@aon.at oder Tel.: 0650-3445628Für den Elternverein:Rupert GruberWERBUNG