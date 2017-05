100 Prozent für ÖVP-Obmann Manfred Sampl

02.05.2017, 10:15 Uhr

Beim Lungauer Bezirkskongress wurde Sampl in seiner Funktion bestätigt. Und: LH Haslauer wird bald Lungauer Stutzen bekommen.

TAMSWEG, LUNGAU. Am vergangenen Freitagabend fand im Gambswirt in Tamsweg der Bezirkskongress der Lungauer Volkspartei (ÖVP) statt. Unter den rund 220 anwesenden Gästen wählten die ordentlichen Delegierten, gemeinsam mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer, den neuen Vorstand der Bezirksorganisation. Der bisherige Bezirksobmann, LAbg. Manfred Sampl, Bürgermeister in Sankt Michael, wurden mit 100 Prozent Zustimmung wiedergewählt. Ihm als Stellvertreter zur Seite stehen die Bezirksleiterin der ÖVP Frauen Lungau, Christine Macheiner aus Mariapfarr, der Tamsweger Bürgermeister Georg Gappmayer sowie der Unternehmer Karl Graggaber aus Mauterndorf.

"Wollen stärkste Kraft bleiben!"

Bürger einbeziehen; ordentliches Verhältnis zu Mitbewerbern

"Eingeschlagenen Weg weitergehen"

Paul Schreilechner geehrt

Lungauer Stutzen für den Landeschef

„Ich danke euch für das entgegengebrachte Vertrauen und sehe diese Wahl als Auftrag, den erfolgreichen Weg für unsere Heimat fort zu setzten. Wir stellen in zwölf von 15 Gemeinden den Bürgermeister, mit knapp 100 Gemeindemandaten sind wir die stärkste Kraft im Bezirk und dies wollen wir auch in Zukunft bleiben“, sagt der wiedergewählte Bezirksobmann Manfred Sampl. (Anmerkung: Sampl spricht von zwölf Lungauer Bürgermeistern, weil er die Gemeinde Thomatal, wo ein ÖVP-naher Ortschef der Partei "Liste Thomatal" im Amt ist, dazu zählt.)Dank spricht Sampl allen ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären aus: „Die Lungauer Volkspartei ist die Partei der Lungauerinnen und Lungauer und es ist uns wichtig, alle Bürgerinnen und Bürger in unser Arbeit miteinzubeziehen, denn sie machen unseren Bezirk aus. Auch pflegen wir ein ordentliches Verhältnis zu unseren Mitbewerbern, das wird auch in Zukunft so bleiben“, setzt Sampl fort.„Was hier zu spüren ist, das ist die Liebe zum Lungau, die Gemeinschaft, das geschlossene Auftreten, der bedingungslose Einsatz, um das Erreichte zu Bewahren und weitere Verbesserungen möglich zu machen“, sagte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer in seiner Rede. Diese Geschlossenheit im Bezirk wäre auch Voraussetzung für gemeinsame Erfolge. Der Landeshauptmann verwies dabei unter anderem auf die Sicherung und den Umbau des Krankenhauses Tamsweg oder die Rettung der Kaserne in Tamsweg et cetera.Ein klarer Zukunftsschwerpunkt liege beim Ausbau der digitalen Infrastruktur. Ein weiteres Zukunftsthema wäre die Sicherung und Schaffung von öffentlichen Arbeitsplätzen in den Regionen. Die neue Kooperation der Bezirkshauptmannschaften im Lungau und im Flachgau zeigten hier die Richtung auf – ein erster richtiger Schritt, auf den noch weitere folgen müssen.„Man sieht, wir sind in vielen Bereichen gut, in manchen Bereichen haben wir noch einiges zu tun. Diesen Weg werden wir weiter gemeinsam gehen – entschlossen, konsequent und menschlich“, so das Fazit Wilfried Haslauers und Manfred Sampls.Der langjährige Obmann des Lungauer Bauernbundes und Obmann der Bezirksbauernkammer Tamsweg a. D., ÖR Paul Schreilechner aus Mariapfarr erhielt im Rahmen des Bezirkskongresses das Silberne Ehrenzeichen der Salzburger Volkspartei.Nach der Ehrung nutzte Hans Schitter, der amtierende Bezirksobmann des Bauernbundes, die Gunst der Stunde: er nahm zusammen mit der Tamsweger Handarbeitsmeisterin Resi Klein Maß beim Landeshauptmann. Resi Klein wird nämlich eigens für Haslauer handgestrickte Lungauer Stutzen anfertigen, die er dann beim Bezirksbauernball am 4. November 2017 tragen soll. Sein Kommen zum Ballabend habe der Landeshauptmann Schitter bereits zugesagt..