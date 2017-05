Dr. Erhard Busek hielt Vortrag in Göriach

02.05.2017, 09:03 Uhr

Am 1. Mai veranstaltete das Bildungswerk einen Vortrag mit Dr. Erhard Busek zum Thema "Wohin geht Europa? Europa - Ein Friedensprojekt"

GÖRIACH (red). Der ehemalige Vizekanzler, Unterrichtsminister, Wiener Vizebürgermeister und Vorstandsvorsitzender des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa, auch allgemein als Europa und EU-Experte bekannt, hielt am 1. Mai einen ca. 2-Stündigen Vortrag zur Entwicklung Europas bzw. der Europäischen Union. Er holte teilweise weit in der Geschichte aus, um auf aktuelle Entwicklungen einzugehen. Auch seine eigene Familien- und Lebensgeschichte ließ er in seine Ausführungen einfließen. Wie in der Einladung angekündigt, ging er auf die aktuelle, aus Sicht der letzten 7 Jahrzehnte neue, Landkarte in Europa ein und zeigte auf, dass die EU-Entwicklung nicht konfliktfrei oder einfach war, sondern auch alte historische Befindlichkeiten eine Rolle spielten. Er zeigte auf, dass Frieden und Stabilität eine der herausragenden Bedeutungen der EU sind und zeigte sich optimistisch, was die europäische Entwicklung der nächsten Jahre betrifft. Er ließ aber nicht aus, Schwachstellen zu kritisieren, wie mangelnde Unterstützung für den Afriknischen Kontinent, mangelnde gemeinsame Sicherheitsbestrebungen in Richtung Cyber-Kriminalität und Terrorismus.Die Zuhörer lauschten gespannt seinen Ausführungen und bekamen im Anschluss an den Vortrag auch alle fragen ausführlich beantwortet.