Knapp 80 km ländliches Wegenetz sollen heuer im Lungau saniert werden

Unter den landesweit etwa 50 geplanten Brückensanierungen sind auch einige im Lungau zu finden.

LUNGAU. Der Bürgermeister der Marktgemeinde Sankt Michael im Lungau, LAbg. Manfred Sampl, ist Kommissionsmitglied des Fonds zur Erhaltung des ländlichen Straßennetzes (FELS). Das ländliche Wegenetz in Salzburg umfasse einen Gesamtumfang von 3.082 Kilometern mit über 1.000 Brücken, informiert Sampl anlässich der jüngsten FELS-Sitzung am 3. April."Der Fonds zur Erhaltung des ländlichen Straßennetzes kümmert sich, gemeinsam mit den Gemeinden und privaten Weggenossenschaften, um diese wichtigen Lebensadern in den Regionen", erklärt Sampl, der fortfährt: "Allein im letzten Jahr wurden dafür vom FELS mehr als neun Millionen Euro aufgewendet, um das ländliche Wegenetz – auch im Lungau – in Schuss zu halten. Gut investiertes Geld, das dazu beiträgt, auch etwas abgelegene Regionen des Landes und die dort lebende Bevölkerung mit einer guten Infrastruktur zu versorgen. Zusätzlich profitieren auch die Tourismuswirtschaft und unsere Gäste von einem funktionierenden Wegenetz am Land“, ist sich der ÖVP-Abgeordnete sicher.

"Anfang April fand eine FELS-Vorstandssitzung statt. Auch für das Jahr 2017 planen wir wieder umfangreiche Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen. Allein für den Lungau werden knapp 80 km im ländlichen Straßennetz saniert. Unter den landesweit etwa 50 geplanten Brückensanierungen findet sich beispielsweise für den Lungau auch die Dorfwegbrücke in Zederhaus“, berichtet Sampl und führt einige Beispiel aus der Fondskommissionssitzung an. Große Projekte würden zudem derzeit in Lessach und St. Michael durchgeführt werden.Sampl betont abgschließend: „Ein funktionierendes Wegenetz bildet die zentrale Lebensader für den ländlichen Raum und ist wichtiger Baustein für die Zukunft der Regionen. Gute Erreichbarkeit ist die Grundlage für Arbeit, Leben und Tourismus im Land Salzburg. Mir ist es wichtiges Anliegen, dass den Menschen im Lungau ein intaktes Wegenetz in ihren Heimatgemeinden geboten werden kann.“