Landtagswahl Salzburg 2018: So wählt der Lungau

22.04.2018, 15:45 Uhr

Das Ergebnis der Salzburger Landtagswahl im Lungau – die untenstehende Grafik wird laufend aktualisiert und zeigt den tatsächlichen Auszählungsstand.

LUNGAU. Am heutigen Sonntag, 22. April 2018, wird in Salzburg ein neuer Landtag gewählt. Wir informieren Sie am Wahltag ausführlich über das Ergebnis und die Reaktionen der Politiker.

SPÖ verliert in Gerd Brands Sankt Margarethen stark

FPS kommt in Zederhaus auf 7,76 Prozent

Zur Wahl standen im Lungau sieben Parteien

16.019 LungauerInnen wahlberechtigt

1.757 Wahlkarten im Lungau

Wahlkarten entscheiden über bis zu fünf Mandate

In Sankt Margarethen im Lungau, wo der SPÖ-Landtagsabgeorndete und Listen-Zweite der Sozialdemokraten, Gerd Brand, Bürgermeister ist, mussten die Roten empfindliche Verluste hinnehmen, um 7,55 auf 27.14 Prozent. Die ÖVP hingegen legte um 5,8 Prozent auf 38,57 Prozent zu. Drittstärkste Kraft in Sankt Margarethen is die FPÖ mit 21,67 (+3.04 Prozent).In der Gemeinde des FPS-Abgeordneten Ernst Rothenwänder – Zederhaus – konnte die FPS bei ihrem ersten Antreten 7,76 Prozent der Stimmen angeln. Die ohnehin schon starke ÖVP in Zederhaus legte gegenüber 2013 noch einmal zu: um 5,1 Prozent auf 54,57 Prozent. Die SPÖ verlor in Zederhaus 5,93 Prozent und kommt heute auf 10,39 Prozent.Im Lungau (Wahlkreis 5) zur Wahl standen heute, am 22. April 2018, sieben Listen: dies sind ÖVP, SPÖ, GRÜNE, FPÖ, FPS, NEOS und MAYR (so lauten die Kurzbezeichungen auf den Stimmzetteln).Im Lungau waren 16.019 Personen wahlberechtigt. Ihr Durchschnittsalter liegt mit 50,5 Jahren übrigens beinahe gleich wie jenes im Landesschnitt (50,4 Jahre). Die Zahl der wahlberechtigten Lungauerinnen und Lungauer ist gegenüber 2013 leicht gesunken. Damals durfen nämlich noch 16.259 Personen ihre Stimme abgeben.Im Lungau haben von den 16.019 Wahlberechtigten 1.757 (das sind 5,1 Prozent) eine Wahlkarte beantragt. Diesmal werde das Ergebnis der Wahlkarten schon weitgehend im vorläufigen Endergebnis am heutigen Wahlabend enthalten sein, da die Briefwahlkarten gemeinsam mit den in den Wahllokalen abgegebenen Stimmzetteln ausgezählt werde, teilte Landeswahlleiter Michael Bergmüller in einem Kommuniqué in den Tagen vor der Wahl mit. Am Mittwoch würden nur Wahlkarten, die am Wahltag in einem anderen Wahllokal als dem eigenen der Wohnsitzgemeinde abgegeben wurden, ausgezählt werden.In Salzburg wurden insgesamt insgesamt 34.790 Wahlkarten (8,9 Prozent der 390.091 Wahlberechtigten) beantragt. Diese entsprechen umgerechnet bis zu fünf Landtagsmandaten, da nach Berechnungen der Landesstatistik in Salzburg rund 7.000 Stimmen für ein Mandat erforderlich sein werden.____________________________________________________________________________________Du möchtest über Neuigkeiten über die Landtagswahl 2018 informiert werden? Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/496991