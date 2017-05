Manfred Sampl als Bezirksobmann der Lungauer Volkspartei eindrucksvoll bestätigt

02.05.2017, 10:38 Uhr

Es ist ein eindrucksvolles Signal der Geschlossenheit, dass die Delegierten der Lungauer Volkspartei heute Abend Manfred Sampl und seinem Team geschlossen das Vertrauen ausgesprochen haben. „Was hier zu spüren ist, das ist die Liebe zum Lungau, die Gemeinschaft, das geschlossene Auftreten, der bedingungslose Einsatz, um das Erreichte zu Bewahren und weitere Verbesserungen möglich zu machen“, sagte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer bei seiner Rede.Eine besondere Auszeichnung erhielt an diesem Abend der langjährige Obmann des Lungauer Bauernbundes und Obmann der Bezirksbauernkammer Tamsweg a.D., ÖR Paul Schreilechner aus Mariapfarr. Landeshauptmann Haslauer und Landtagsabgeordneter Sampl überreichten ihm das Silberne Ehrenzeichen der Salzburger Volkspartei. Ein weiterer Dank ging an diesem Abend an die scheidende Bezirksobmann-Stellvertreterin, Maggie Wieland.Weitere Bilder unter: