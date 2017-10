Nationalratswahl 2017: So wählt der Lungau

15.10.2017, 15:00 Uhr

Das Ergebnis der Nationalratswahl im Lungau – die Grafik zeigt den tatsächlichen Auszählungs-Stand.

Tatsächlicher Auszählungsstand im Lungau

LUNGAU. Im Bezirk Tamsweg (Lungau) sind bei der heutigen Nationalratswahl, am 15. Oktober 2017, 16.222 Personen wahlberechtigt; mehr Frauen als Männer – nämlich 8.238 – dürfen ihre Stimme abgeben; bei den Männern sind 7.984 wahlberechtigt. 15,1 Prozent der Wahlberechtigten hatten im Lungau eine Wahlkarte beantragt: in absoluten Zahlen sind das 2.456 Personen, die per Wahlkarte wählen wollten.Das sind nun die Wahlergebnisse im Lungau (Bezirk Tamsweg) – die Grafik zeigt ab 17 Uhr den tatsächlichen Auszählungsstand:



Ihr Browser kann leider die Ergebnisse der Nationalratswahl 2017 nicht anzeigen!

Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Link aufrufen: https://wahl.meinbezirk.at/nr2017/50500.html

Am Montag werden Briefwahl-Stimmen ausgezählt

Laut dem Landes-Medienzentrum Salzburg, werden jene Stimmen, die per Briefwahl abgegeben werden, erst morgen, Montag, ausgezählt und sind im vorläufigen Ergebnis, das heute, am Sonntag, 15. Oktober, am Abend feststeht, nicht enthalten. Am Montag, 16. Oktober, soll am Abend ein vorläufiges Ergebnis einschließlich der Briefwahlstimmen verlautbart werden; am Donnerstag, 19. Oktober, sollen noch jene Wahlkartenstimmen dazu kommen, die in einem fremden Regionalwahlkreis abgegeben wurden. Erst dann werde laut LMZ das endgültige Ergebnis der Nationalratswahl 2017 feststehen.