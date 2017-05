Ruzicka tritt als Ärzte-Chef der Tamsweger Landesklinik zurück

11.05.2017, 15:13 Uhr

Vaclav Ruzicka legt die Funktion des Ärztlichen Direktors der Landesklinik Tamsweg mit Ende Juni zurück.

TAMSWEG (pjw). Mit Bedauern musste SALK-Geschäftsführer Paul Sungler vor wenigen Tagen die Entscheidung von Primar Vaclav Ruzicka zur Kenntnis nehmen, dass jener die Funktion des Ärztlichen Direktors der Landesklinik Tamsweg mit Ende Juni zurück legen wird. Ruzicka ist seit 2012 Ärztlicher Direktor. Die Suche nach einem Nachfolger hat schon begonnen; eine Entscheidung werde laut SALK voraussichtlich im Juni getroffen.

Voll dem Beruf widmen!

Kollegen wollen von ihm lernen

Laut SALK werde der "hoch angesehene und ambitionierte Orthopäde und Traumatologe Ruzicka" sich fortan verstärkt um die Abteilung und die Patientenversorgung für die Orthopädie und Traumatologie an der Landesklinik Tamsweg kümmern. Nach den zeitraubenden Phasen der Integration des Spitals in die SALK und der Organisation der Generalsanierung wolle sich Ruzicka nun wieder voll und ganz seinem Beruf als Orthopäde und Traumatologe widmen. Ruzicka ist einer der wenigen Fachärzte des Doppelfaches "Orthopädie und Traumatologie". Er und seine Ärzte in der Landesklinik Tamsweg haben sich mit speziellen Prothesen und modernsten Hüftoperationen für kleine und jüngere Patienten weltweit einen hervorragenden Ruf verschafft.Um die Techniken von kleinen Schnitten, die Muskel- und Gewebeteile-schonende Operationsmethoden von Primar Vaclav Ruzicka zu erlernen, reisen Mediziner aus Deutschland, Japan, Korea, USA und aus vielen Teilen Europas in die Landesklinik Tamsweg.Eine Zahl zum Schluss: Im vergangenen Jahr wurden in der Landesklinik Tamsweg 150 große Hüft- und 100 Knieoperationen durchgeführt.