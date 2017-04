Tamsweg dient als Vorbild für Mittersill

27.04.2017, 14:00 Uhr

Projektteam für bauliche Maßnahmen der Klinik Mittersill auf Lokalaugenschein in der Landesklinik Tamsweg.

Erfahrungsaustausch

TAMSWEG, MITTERSILL. Höchstwahrscheinlich wird Ende des Jahres 2017 bzw. Anfang 2018 mit den geplanten Baumaßnahmen am Tauernklinik-Standort Mittersill begonnen werden. Das Projektteam des Krankenhauses in Mittersill machte jedenfalls heute, Donnerstag, 27. April, in der Landesklinik Tamsweg, wo die Generalsanierung seit Herbst 2016 auf Hochtouren läuft, einen Lokalaugenschein.Es gehe in erster Linie um Erfahrungsaustausch, erklärt Peter Požgaĭner (Arztlicher Leiter Tauernklinikum Mittersill). Auch was das Organisatorische in der Tagesklinik angeht, wolle man auf Erkenntnisse aus Tamsweg zurückgreifen. Der Lokalaugenschein in Tamsweg diene den Kollegen aus Mittersill zudem für den Feinschliff der Bauausschreibung, schließlich sei der Standort Mittersill bzw. dessen Situation jenem bzw. jener in Tamsweg nicht unähnlich.

Vergleichbare Situation

"Tamsweg hat richtig reagiert"

"Hintergrund der Visite im Lungau war, dass wir in Tamsweg vor nicht einmal drei Jahren vor einer ähnlichen Situation standen wie jetzt in Mittersill", äußerte sich Spitals- und Gesunheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl, "auch das damalige Krankenhaus Tamsweg war baulich massiv sanierungsbedürftig, hatte kein zeitgemäßes medizinisches Konzept und grobe Personalprobleme. Die Eingliederung des Krankenhauses Tamsweg in die Salzburger Landeskliniken und die in Angriff und zum Großteil schon umgesetzten Maßnahmen haben aber in der Folge nicht nur den Standort des Krankenhauses und dadurch die medizinische Grundversorgung in der Region abgesichert, sondern auch die ärztliche und pflegerische Personalsituation deutlich verbessert. Zudem wird das Haus aktuell um rund 23 Millionen Euro generalsaniert. Mit anderen Worten: In der Landesklinik haben wir dank gemeinsamer enormer Anstrengungen den Turnaround geschafft", ist Stöckl überzeugt."Die stark gestiegene Auslastung und die deutlich gesunkene durchschnittliche Verweildauer bei fast gleich gebliebenen Fallzahlen zeigen, dass in der Landesklinik Tamsweg entscheidend und richtig auf die aktuellen Herausforderungen in der Gesundheitspolitik reagiert und das bauliche und medizinische Konzept den erforderlichen Gegebenheiten punktgenau angepasst wurden. Zudem wurden den Intentionen der Gesundheitsreform Rechnung getragen, indem bei weniger Akutbetten das Leistungsangebot und die Qualität gesteigert werden konnten", rekapituliert Stöckl. Ziel sei es nun, möglichst rasch in die Umsetzungsphase am Tauernklinik-Standort Mittersill zu kommen.