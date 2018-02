VIDEO Bürgermeister fordert eine "Einheimischen-Card"

15.02.2018, 05:00 Uhr

VIDEO Diese soll All-Inclusive- sowie Rabatt-Leistungen bei regionalen Partnerbetrieben bieten.

LUNGAU. Nach dem Vorbild der „LungauCard“ für Urlaubsgäste macht sich der Mariapfarrer Bürgermeister und SPÖ-Landtagskanditat Franz Doppler für eine Einheimischen-Card stark. Diese müsste zwar etwas kosten, jedoch maximal 100 Euro kann sich Doppler vorstellen. Die konkrete Finanzierbarkeit müsste man sich ansehen; das Thema werde im Regionalverband Lungau bereits bearbeitet. „Es ist wichtig, dass das jetzt demnächst und möglichst rasch umgesetzt wird“, fordert Doppler.

Die "LungauCard"

Die "LungauCard" für Gäste wurde 2012 eingeführt. Anbieter ist die Ferienregion Lungau mit den beteiligten Orten und Gemeinden. Die LungauCard gilt ausschließlich in der Sommersaion und bietet zahlreiche All-Inclusive- sowie Rabatt-Leistungen bei regionalen Partnerbetrieben.