Drei Lungauer patroullierten in den Walliser Alpen

25.04.2018, 13:00 Uhr

Bei der prestigeträchtigen "Patrouille des Glaciers" wurden drei Lungauer Bergretter AK-Siebzehnte.

Die drei Lungauer Helden

ZERMATT, LUNGAU. Von der Schweizer Armee wird in den Walliser Alpen alle zwei Jahre eines der prestigeträchtigsten Schitourenrennen der Welt organisiert – die Patrouille des Glaciers (kurz: PdG). Vom 17. bis 21. April es wieder so weit.Mit von der Partie unter den in etwa 6.000 Teilnehmern (2.000 Patrouillen mit je drei Leuten) auch eine Patrouille mit drei Lungauer Bergrettern: Hannes Kocher (Bezirksleiter der Bergrettung Lungau) aus Mariapfarr, Georg Schiefer (Ortsstellenleiter-Stellvertreter in Tamsweg) aus Thomatal und Joachim Schiefer (Landesbergrettungsarzt) aus Tamsweg. Die Männer nahmen nicht nur teil, sondern zeigten auf: sie holten den 17. Platz ihrer Altersklasse sowie den 34. Gesamtplatz aus der Schweiz heim ins "Lungoland" und wurden mit ihrem Erfolg dem Motto der Bergrettung – "Freundschaft, Kameradschaft, Vertrauen" – mehr als gerecht.

Zirka 53 km und 4.000 hm

Sauerstoff wird dünn, da oben

Das PdG-Finale: eine Erlösung

Die PdG ist ein anspruchsvolles Rennen, das quer durch die Gletscherwelt von Zermatt nach Verbier führt. In etwa 53 Kilometer und 4.000 Höhenmeter trennen die Athleten vom Start weg bis zum Ziel. Gestaffelt starten die Patrouillen; die drei Lungauer waren am 18. April um 00:15 Uhr zum Starten dran. Weil zu dieser Jahreszeit unten im Tal nicht mehr genügend Schnee liegt, werden die ersten Kilometer zu Fuß zurückgelegt – die letzten später im Ziel in Verbier übrigens auch; und die Tourenausrüstung der Teilnehmer freilich stets am Mann!Es sind einige brenzlige Passagen dabei. Der höchste Teil der Strecke führt zum Beispiel am Gipfel des Tête Blanche vorbei, wo in der Seilschaft eine Höhe von 3.650 Meter überschritten werden muss. "In dieser Höhe ist die Leistungsfähigkeit freilich bereits reduziert, weil der Körper weniger Sauerstoff aufnehmen kann; das spürst du bei den Anstrengungen natürlich", erzählt Hannes Kocher. Vorbei an Gletscherspalten fuhren die Athleten dann wieder talwärts zum nächsten Kontrollposten. Diese Checkpoints müssen immer alle drei passieren. Spektakulär ist auch der enge und steile Übergang am Col de Riedmatten. Die Schier am Rücken, kämpfen sich die Sportler zum jeweiligen Übergang und rutschen am fixierten Seil auf der anderen Seite wieder in die Tiefe.Den letzten Gipfel zu erreichen, ist für die Athleten eine wahre Erlösung. Es folgt dann nur noch ein kurzer Aufstieg auf den Col de la Chaux, bevor die Abfahrt hinunter ins Ziel in Verbier erfolgt. Das Team Bergrettung Lungau lief nach 10:08 Stunden über die Linie. Die Siegerzeit der PdG 2018 lag bei gut sieben Stunden. Auch wenn die PdG den Teilnehmern bereits alles abverlangt hatte, zauberten die vielen applaudierenden Zuseher im Ziel ihnen am Ende noch einmal ein Lächeln ins Gesicht, bevor sie sich in die "Federn hauen" und endlich schlafen und relaxen konnten.