Eigene Piste für Schitourengeher

17.01.2018, 04:00 Uhr

In Schönfeld (Gemeinde Thomatal) wurde für Schitourengeher eine eigene Piste geschaffen, die eine lohnende Aufstiegs- und Abfahrtsmöglichkeit ist!

In Schönfeld können Anfänger wie Genießer über eine eigens präparierte Piste Schitouren gehen. Ausgehend vom Almstüberl in Schönfeld über die Schilcheralm zur Klönigscharte, das ist die Piste, die eigens für Schitourengeher präpariert wird. Auf rund zwei Kilometer Länge und cirka 15 Meter Breite werden 500 Höhenmeter bewältigt. Die Piste ist ideal für Anfänger und Genuss-Schitourengeher und ist als frühere Verbindung zur Karneralm bekannt. Der Aufstieg lohnt sich, wird man doch oben mit einer Rundumsicht auf die Bergwelt des Lungaus, wie den Preber, Hochalmspitze, die Ankogelgruppe und nach Süden bis zu den Julischen Alpen belohnt. Mit dieser Piste wird das Tourengehen zum Sport für die ganze Familie! Auch Hunde an der Leine sind willkommen. Die Piste ist ganztägig, während der Tageslicht-Zeit, nutzbar.

Weitere Touren möglich

Mittelpunkt Almstüberl

Ermöglicht wurde die Piste durch den Willen aller Beteiligten, wie Gemeinde, Grundbesitzer und Unternehmer. Sie bietet auch die Möglichkeit, weitere beliebte Ziele zu erreichen, wie das Schilchernock, der Große Königstuhl oder Mate Hans. Wer eine Ganztagestour mit drei Aufstiegen wagen will, der kann über diesen Weg auch den Kleinen Königstuhl erreichen.Das Almstüberl, mit Parkplatz direkt neben dem Lift, der eigens präparierten Winterwanderspur Richtung Bundschuh, und der Piste gelegen, ist Ausgangspunkt wie Zielpunkt der Touren und auch Treffpunkt für Familienmitglieder und Freunde, die Schneeschuhwandern, Langlaufen oder die weiteren Möglichkeiten, wie Schifahren, in Schönfeld genießen wollen. Nach erlebnisreichen Stunden kommt man im Almstüberl noch zum gemütlichen, gemeinsamen Fach- und Erlebnisaustausch zusammen. Nach der Schitour und der Abfahrt auf der präparierten Piste ist auch eine Andacht in der Josefskapelle möglich.