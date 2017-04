24.04.2017, 11:26 Uhr

Judo-Nachwuchs wetteiferte in Sankt Michael

SANKT MICHAEL. Bereits zum 9. Mal fand am "Palmsamstag" in der St. Michaeler Hauptschulturnhalle das Osterturnier des USK Judo Lungau statt. Aufgrund eines gleichzeitigen Turniers in Hallein bzw. kurzfristiger Absagen waren als Gastvereine nur das Sanjindo Bischofshofen und Judokas aus Rauris dabei; in Summe wetteiferten 40 Mädchen und Burschen. Gekämpft wurde nur auf einer Matte, was den Vorteil hatte, dass die Zuschauer jeden Kampf verfolgen konnten. Das Turnier wurde von den Bundeskampfrichtern Wolfgang Unter und Jessica Perauer begleitet.

Gefällt mir