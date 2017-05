Murtalläufer kommen in den Genuss von vergünstigten Preisen bei ausgewählten Sponsoren

09.05.2017, 12:33 Uhr

Auf Initiative der Bezirksblätter Lungau bieten Ökopharm, Frühstückl und Ehrenreich Frühanmeldern Einkaufszuckerl an.

TAMSWEG, SANKT MICHAEL. Im Rahmen des fünften Lungauer Murtallaufes kommen Frühanmelder zu besonderen Zuckerl. Auf Initiative der Bezirksblätter Lungau bieten ausgewählte Murtallauf-Sponsoren Dienstleistungen und Produkte den MurtalläuferInnen zu Sonderkonditionen an. Den Auftakt machte die Firma Ökopharm (Moosham), rund um Norbert Fuchs, in Kooperation mit der Sankt Leonhard Apotheke (Tamsweg) von René Moser und der Apotheke zum Heiligen Michael (Sankt Michael) von Gisa Lippert-Rothlauer. An diesen beiden Standorten konnten bereits angemeldete Murtalläuferinnen und -läufer Ökopharm-Produkte am 5./6. Mai zu vergünstigten Preisen beziehen.

Zwei weitere Aktionstage

Ein weiterer Aktionstag mit dem Murtallauf-Sponsor Ehrenreich Baugmbh (Tamsweg) findet am 19./20. Mai 2017 statt. Der Aktionstag bei Intersport Frühstückl (Tamsweg) lockt dann am 26./27. Mai 2017.