Rasant durchs Wasser bei den Schwimmmeisterschaften der Lungauer Schulen

25.04.2017, 04:00 Uhr

Herausragende Sportlerin war in diesem Jahr Denisa Oncea aus Tamsweg.

Kinderklasse: Schwimmer aus zehn VS

TAMSWEG. Die Schwimmmeisterschaften der Lungauer Schulen fanden am 4. April in der Badeinsel in Tamsweg statt. In 38 Bewerben kämpften insgesamt 136 Sportler/Innen um Medaillen und Rekorde.In den Kinderklassen der Volkschüler nahmen Schwimmer aus zehn verschiedenen Volksschulen des Bezirks teil. Die Volksschule Tamsweg stellte mit 32 Teilnehmern den Löwenanteil, aber auch kleinere Schulen wie die VS Weißpriach oder die VS Oberweißburg waren bei den Meisterschaften vertreten. Zehn Titel holten sich Schüler aus Tamsweg, zweimal ging der Sieg nach Mariapfarr und einmal gewann ein Sportler aus St. Margarethen.

Nennenswerte Leistungen

Leicht gestiegene Teilnehmer-Anzahl

Herausragende Sportlerin war in diesem Jahr Denisa Oncea aus Tamsweg. Ihr gelang der Grand Slam, der Sieg in allen vier Disziplinen, Brust, Kraul, Rückenkraul und Delphin. Zudem gewann sie mit der VS Tamsweg auch beide Staffelbewerbe. Ähnlich erfolgreich präsentierte sich Valentin Brugger ebenfalls aus Tamsweg. Mit 3 Siegen und einem zweiten Platz, sowie zwei Siegen in der Staffel war auch er Dauergast am Siegespodest. Eine besondere Leistung bot Nick Rossberg aus der VS Tamsweg. Über 25m Rückenkraul Kinder I stellte er mit 27,27 sec. einen neuen Meisterschaftsrekord auf. Mit Spitzenzeiten holten sich Anna Ferner und Richard Seitlinger aus der VS Mariapfarr die Siege im stark besetzten Brustbewerb Kinder I.In den Bewerben der Schüler und Jugendlichen gelang es dem BG Tamsweg in diesem Jahr alle 20 Bewerbe zu gewinnen. Elena Eugen aus Murau war die erfolgreichste Sportlerin. In der Schülerklasse II konnte sie sechs Medaillen gewinnen, fünf davon in Gold, und stellte zusätzlich noch zwei neue Meisterschaftsrekorde auf. In der Königsdisziplin über 100m Lagen verbesserte sie den alten Rekord gleich um über sieben Sekunden, und siegte in der tollen Zeit von 1:26,25 sec. Über 50m Kraul gewann Elena in 33,81 sec. und führt damit die ewige Bestenliste an. Der vierte Rekord gelang Simon Hofer aus St. Michael ebenfalls über 50m Kraul in der Schülerklasse II. Mit 32,11 sec. verbesserte er den Uraltrekord von Alois Hutegger aus dem Jahr 1995 um sieben Hundertstel.Hervorragende Leistungen mit jeweils 3 Klassensiegen und tollen Zeiten im jahrelangen Vergleich zeigten auch Ekaterina Dominik und Matteo Eichhorn beide aus Mariapfarr. Jeweils zwei Goldmedaillen gewannen Meike Noack aus Tamsweg und Simon Ziegler aus Murau. Ein Sieg, vier Stockerlplätze und der Sieg mit beiden Staffeln des BG Tamsweg gelangen Magdalena Seitlinger und Andreas Moser aus Tamsweg.Neben all den Spitzenleistungen freute sich das Organisationsteam rund um Horst Seifter vom BG Tamsweg wieder über eine leicht gestiegene Teilnehmerzahl. Bis auf einen Bewerb konnten alle geplanten Disziplinen aufgrund genügender Anmeldungen durchgeführt werden. "Ein großer Dank gilt dem Team der Badeinsel Tamsweg für die hervorragende Unterstützung, allen Betreuern und Kollegen für das Training und die gelegte Motivation, sowie den jungen Sportlern/Innen für deren Begeisterung für den Schwimmsport", betont Seifter.