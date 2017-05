St. Michael gewinnt beim ASV in Salzburg

07.05.2017, 11:39 Uhr

Ramingstein holt Punkt gegen Bad Gastein

ASV Salzburg - USK St. Michael 0:1 (0:0), Tor: Marcel Bernhofer (83.), 70 Zuschauer;Die Lungauer holen sich in Salzburg drei Punkte und liegen damit am fünften Tabellenrang.1. Oberndorfer SK - SC Tamsweg 3:0 (1:0), 200 Zuschauer;USC Ramingstein - FC Bad Gastein 1:1 (0:1), Tor: Manuel Feuchter (70.FE); 100 Zuschauer; Die Lungauer boten eine starke kämpferische Leistung, waren besonders in der zweiten Spielhälfte spielbestimmend, hatten aber kein Schußglück und so gab es nur einen hochverdienten Punkt.USV Zederhaus - TSV St. Veit 0:1 (0:0), 100 Zuschauer; Zederhaus mußte in der Nachspielzeit den entscheiden Gegentreffer kassieren.