St. Michael gewinnt in Ramingstein

16.07.2017, 11:44 Uhr

Aufstieg in Cuprunde zwei

USC Ramingstein - USK St. Michael 1:2 (0:0), Tore: Bernhard Fötschl (70.) bzw. Marcel Bernhofer (71.), Manuel Ferner (80.), 300 Zuschauer; In einem umkämpften Cupspiel hatten die Oberlungauer mehr Mühe als erwartet um den knappen Erfolg zu fixieren. In der ersten Spielhälfte gab es auf beiden Seiten kaum Tormöglichkeiten. In Hälfte zwei drückte St. Michael, vergab aber einige Großchancen und geriet nach einem Konter der gut spielende Heimischen in Rückstand. Aber zwei Treffer des Landesligisten reichten schließlich zum knappen Auswärtssieg und Aufstieg in die zweite Cuprunde.