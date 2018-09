Tri Union Lungau beim IRONMAN 70.3 in Zell am See!

11.09.2018, 21:39 Uhr

Der Nachwuchs nahm nahm am Vortag beim IronKids Bewerb teil. Auch hier wurde wegen der Kälte Abstriche gemacht und das Schwimmen abgesagt. So fand unter großer internationaler Beteiligung ein Lauf für die Jungathletinnen statt.Bei toller Stimmung erreichten alle einen Platz unter den ersten zehn.Annna Ferner erlief sich sogar den sensationellen 2. Platz und durfte am Stockerl Platz nehmen.Weitere Platzierungen : Sophie Lick 4. Platz, Julia Grafenauer 9. Platz, Lena Maier 8. Platz, Vanessa Dominik 8. PlatzEine tolle Veranstaltung mit internationalem Flair,nur hoffentlich nächstes mal mit mehr Wetterglück.