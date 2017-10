Zederhaus behält Tabellenführung

15.10.2017, 10:28 Uhr

Tamsweg, Mariapfarr und Mauterndorf spielen unentschieden

, Tor: Daniel Pfeifenberger (64.), 100 Zuschauer; Eine umkämpfte Partie bei der es kaum Tormöglichkeiten gab. Den alles entscheidenden Treffer erzielte wieder einmal Daniel Pfeifenberger nach einer guten Einzelaktion. Zederhaus mußte die letzten 25 Spielminuten mit zehn Mann auskommen, da Markus Pichler mit Gelb/Rot ausgeschlosen wurde. Somit punkten die Lungauer im letzten Heimspiel wieder voll und behalten die Tabellenführung, es warten aber noch drei Auswärtspartien im Herbstdurchgang.

, 30 Zuschauer. Tamsweg konnte einige gute Möglichkeiten nicht verwerten und kam nur zu einem Auswärtspunkt, hat aber noch drei Heimspiele im Herbstdurchgang zu bestreiten., Tor: Michael Mandl (64.), 100 Zuschauer. Der Lungauer Tabellenerste holte im Auswärtsspiel gegen den Verfolger aus dem Pongau ein Remis, behält damit die Tabelllenführung in der 2.Klasse Süd und kann diese im letzten Heimspiel gegen Filzmoos am kommenden Wochenende verteidigen., Tor: Benedikt Stolz (25.), 150 Zuschauer. Die Lungauer konnten die Führung nicht halten und so mit kam der Tabellenletzte aus Hüttau zum ersten Punkt in der laufenden Meisterschaft.____________________________________________________________________________________Du möchtest täglich über aktuelle Stories in deinem Bezirk informiert werden? Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt's hier: meinbezirk.at/1964081