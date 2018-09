16.09.2018, 19:07 Uhr

Zederhaus gewinnt auswärts, Muhr gewinnt Heimspiel.

TSV St. Johann 1b -USV Zederhaus 1:2 (1:2), Tore: Michael Fünfleitner (9.), Lukas Baier (30.); 100 Zuschauer. Die Lungauer sicherten sich verdient die Punkte, das Ergebnis stand bereits nach 30 Minuten fest. Zederhaus bleibt damit im dritten Auswärtsspiel in Folge siegreich und belegt den siebten Tabellenplatz in der 2. Landesklasse Süd.



USK Muhr - TSV Unken 3:2 (1:2), Tore: Bernhard Pfeifenberger (18., 56.), Christian Griessner (65.); 100 Zuschauer. Muhr geriet zwar zweimal in Rückstand, konnte diesen egalisieren und erkämpfte sich verdient drei Heimpunkte. Das bedeutet den 13. Tabellenplatz.

