Zederhaus gewinnt Derby in Muhr

29.04.2018, 11:23 Uhr

SC Tamsweg - SV Konkordiahütte/Tenneck 4:0 (1:0), Tore: Andreas Jäger (26., 60.), Alban Mehmedi (80., 88.), 200 Zuschauer; Die Lungauer spielten von Beginn an überlegen, konnten aber in der ersten Spielhälfte einige gute Torgelegenheiten nicht nutzen, feierten aber trotzdem einen verdienten Heimsieg und holten weitere Punkte im Titelkampf.

USK Muhr - USV Zederhaus 0:3 (0:3), Tore: Daniel Pfeifenberger (2.), Michael Fünfleitner (9.), Florian Moser (21.), 400 Zuschauer; Zederhaus feierte im Lungauer Derby den erwarteten Sieg, das Ergebnis täuscht aber. Die Gäste gingen zwar schnell mit drei Toren in Führung, schalteten dann aber zurück und verließen sich im weiteren Spielverlauf auf ihren starken Torhüter Markus Pichler. Die Muhrer, die auf Grund des Ausfalls beider Torhüter ihren starken Stürmer Stefan Pagitsch im Tor aufboten, spielten nach dem Rückstand über eine Stunde lang feldüberlegen, hatten viele gute Chancen, scheiterten aber entweder am Zederhauser Goalie oder verfehlten mit Schüssen und Kopfbällen nur knapp das Tor. Zederhaus bleibt mit diesem Auswärtserfolg weiter im Titelrennen und empfängt am Wochenende den direkten Gegner im Titelkampf St. Veit.UFC St. Marrtin/L. - USC Ramingstein 2:1 (1:1), Tor: Gerhard Hinterberger (45.), 150 Zuschauer; Die Lungauer kämpften unglücklich und schrammten nur knapp an einem Auswärtspunkt vorbei. In der 78. Spielminute wurde der Ramingsteinspieler Benjamin Lenz wegen Torraub des Feldes verwiesen und in der vorletzten Spielminute fiel dann der alles entscheidende Gegentreffer.USC Goldegg - USC Mariapfarr 1:1 (0:1), Tor: Josef Petzlberger (8.), 80 Zuschauer; Der Tabellenführer aus dem Lungau ging zwar schnell in Führung, konnte aber keine weiteren Tore erzielen und verlor zudem Michael Mandl mit der gelb/roten Karte. Am kommenden Wochenende empfängt Mariapfarr den Konkurenten im Titelkampf aus Mühlbach/Hkg.UFC Wagrain - USC Mauterndorf 7:0 (2:0), 80 Zuschauer. Nichts zu holen gab es für die Lungauer in Wagrain.