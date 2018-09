Zederhaus holt Punkt gegen Tabellenführer, Mariapfarr gewinnt auswärts.

22.09.2018, 23:10 Uhr

USV Stuhlfelden - USC Mariapfarr 1:3 (1:1), Tore: Herwig Hutegger (4.), David Lerchner (63.), Johannes Bogensperger (87.); 160 Zuschauer. Die Lungauer feiern den zweiten Auswärtssieg in der laufenden Meisterschaft und liegen damit auf Rang 13 in der 1. Klasse Süd.Der USK Muhr trat zum Auswärtsspiel gegen den USK Rauris nicht an.