Banker und Landwirte wachsten die Schi

09.02.2018, 05:00 Uhr

Landwirteschitag der Raiffeisenbank Tamsweg-Ramingstein-Unternberg.

SANKT MARGARETHEN. Bei traumhaftem Wetter und ausgezeichneten Pistenverhältnissen fand am Samstag, dem 27. Jänner 2018, zum 23. Mal der Landwirte-Schitag der Raiffeisenbank Tamsweg-Ramingstein-Unternberg im Schigebiet Aineck/Katschberg in Sankt Margarethen bzw. im Rennweger und Sankt Michaeler Ortsteil Katschberghöhe statt. "Die Stimmung war bestens – besonders beim gemütlichen Beisammensein in der Aineckstub'n", freuen sich die Raiba-Geschäftsleiter Georg Eberharth und Karl Stöckl . Im Rahmen des Schitages wurden auch Sachpreise verlost. Über den Hauptpreis, ein Paar Ski, konnte sich David Lintschinger aus Tamsweg freuen.

