"Coop-Shopping-Center" in Tamsweg feierte große Wiedereröffnung

06.07.2018, 11:20 Uhr

Außerdem: Heimo Prodinger wurde bei der Eröffnungsfeier vom Geschäftsführer des Wirtschaftsvereins Tamsweg zu dessen Direktor befördert.

TAMSWEG. Der Coop-Shopping-Center in Tamsweg wurde in den letzten zwei Monaten komplett erneuert. Auf drei Ebenen kann eingekauft werden: Ebenerdig der Eurospar sowie eine Bistro-Ecke mit 23 Sitzplätzen; im ersten Stock findet sich der Kleidungs-Einkaufsbereich; im zweiten Stock gibt es Kinder- und Haushaltswaren. Alle Ebenen sind barrierefrei und mit Aufzug errreichbar, auch die WC-Anlagen wurden barrierefrei gestaltet. Gestern, Donnerstag, fand die VIP-Eröffnung mit zahlreichen Ehrengästen, Wirtschaftstreibenden sowie Honoratioren aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft statt. Ab heute kann im "Coop" – so die landläufige Kurzbezeichnung des Einkaufshauses – bereits geschmökert und geshoppt werden.

Prodinger: "Zählt zu den modernsten"

Moderner und größer



Eine "regionale Ecke"

„Das rundum erneuerte Einkaufszentrum erstrahlt in neuem Glanz und der neue Eurospar-Markt zählt zu den modernsten in ganz Österreich“, freut sich Heimo Prodinger, der bei der Eröffnungsfeier am Donnerstag vom Geschäftsführer des Wirtschaftsvereins Tamsweg zu dessen Direktor befördert wurde. „Der neue Eurospar ist eine echte Aufwertung für unser Haupthaus“, betont Prodinger und führt aus: „Seit nunmehr 40 Jahren engagieren wir uns gemeinsam mit Spar für eine starke, regionale Nahversorgerschiene in Tamsweg. In einem Zeitalter, in dem vieles online oder auswärts gekauft wird, wollen wir sowohl die Region als auch vor allem den Ortskern von Tamsweg stärken.“Im neuen "Eurospar" will man auf 1.200 m² den Kundinnen und Kunden ein Frischeangebot, unter anderem mit regionalem Schwerpunkt, bieten. Herzstück ist die neue und als Marktstand inszenierte Feinkostabteilung mit einer Auswahl an Wurst-, Käse- und Antipasti-Spezialitäten sowie Frischfleisch, unter anderem aus der Biosphärenparkregion Lungau. Erweitert wurde auch die Obst- und Gemüseabteilung und es wurde eine neue Bedienungstheke mit Frischfisch installiert.Eine regionale Einkaufsecke bietet Produkten aus der Region mit über 22 regionalen Lieferanten und Produzenten. So etwa werden Brot- und Gebäckspezialitäten täglich frisch von den Bäckern Hochleitner aus Tamsweg, Binggl aus Tamsweg und Mauterndorf sowie Di Bora aus Sankt Michael geliefert. Apropos Lungauerisches: Die "Lungauer Eachtling" (Ächtleng, Kartoffel) werden über Spar mittlerweile in ganz Salzburg und Tirol vertrieben.