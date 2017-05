05.05.2017, 16:21 Uhr

Charity-Aktion "Frizember" will durch Geldspenden die Krebsforschung sowie die Herstellung von Echthaarperücken für krankheitsbedingt haarlose Personen unterstützen.

SALZBURG, TAMSWEG. Haare schneiden und gleichzeitig etwas Gutes tun: das ist das Motto der Salzburger Charity-Aktion "Frizember" (Wortspiel aus Frisur und Dezember), die vom Bundes- und Landesinnungsmeister der Friseure, Wolfgang Eder, im Dezember 2016 ins Leben gerufen wurde. "Frizember" will durch Geldspenden die Krebsforschung sowie die Herstellung von Echthaarperücken für krankheitsbedingt haarlose Personen unterstützen. Etliche Friseure, darunter Michael Wallner (Tamsweg), beteiligten sich an der Aktion und riefen ihre Kunden zum Mitspenden auf. Neben Haarspenden für die Herstellung von Perücken, konnten so auch 4.500 Euro an Geldspenden generiert werden und an die Abteilung III (Innere Medizin der SALK) übergeben werden.