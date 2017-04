Man trifft sich... in der Dienststelle St. Martin

AT

, Gerlgasse 223 , 5582 Sankt Michael im Lungau AT

Beim Mai "Man trifft sich" besteht Gelegenheit die Dienststelle von Rotem Kreuz und FF Löschzug St. Martin zu besichtigen

Am Donnerstag, dem 4. Mai trifft man sich ab 17:00 Uhr in der neuen Dienststelle von Rotem Kreuz und FF Löschzug St. Martin.

Am Programm:

Vorführungen Rotes Kreuz und Löschzug

Live Musik

Tombola

Für Speis und Trank wird bestens gesorgt!