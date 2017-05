Motorräder als beeindruckender Blickfang - seit kurzem stehen im schuleigenen Einkaufszentrum der Landesberufsschule Tamsweg ganz besondere Dekorationselemente

15.05.2017, 10:18 Uhr

Für KTM sind diese drei Worte nicht bloß ein Slogan. Sie stehen für die gesamte Philosophie des Unternehmens Fahrzeuge zu entwickeln, die sich bereits ab Werk 100%ig in jedem Rennen behaupten können. Vom Händler direkt auf die Strecke und rein in den Wettkampf.Daher freuen wir uns besonders über die Leihgabe von 2 Motorrädern als Aufwertung für unsere Warenpräsentation in den Schaufenstern. Für die im Lehrplan vorgesehenen Inhalte wie Umsetzung von Werbestrategien, das Gestalten nach den Grundsätzen der Werbegestaltung aber auch für das Training der Verkaufsgespräche und die Konzeption von Warenpräsentationen eignen sich diese Motorräder hervorragend als Muster und Blickfang.