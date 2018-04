Norbert Fuchs: "Aus der Ökopharm GmbH wird die Nutropia Pharma GmbH"

25.04.2018, 04:00 Uhr

Norbert Fuchs, Ökopharm-Gründer und Chef: "Ich möchte das Unternehmen Schritt für Schritt 'entfuchsifizieren'."

UNTERNBERG."Die Ökopharm GmbH wurde nicht verkauft, sondern heißt ab 1. Mai 2018 nur anders: Nutropia Pharma GmbH. Was verkauft wurde, ist unsere Produktpalette, die unter der Markenbezeichnung 'Ökopharm' läuft – das sind Immun44®, SuperMind®, Sanosol® und BasoVital®. Diese hat die Sanova Pharma GesmbH aus Wien erworben."

"Die Produktion von all dem wird weiterhin bei uns im Haus in Unternberg-Moosham erfolgen. Es wird niemand gekündigt; im Gegenteil, wir suchen ständig qualifizierte Leute. Bis auf die Namensänderung von 'Ökopharm' in 'Nutropia Pharma' bleibt unsere ganze Unternehmensgruppe, also auch die Vis-Vitalis (Produktion und Forschung) und die Selomedical GmbH (stellt Medizinprodukte her), komplett unberührt. Überhaupt unbetroffen von allem ist unser Schwesterunternehmen Cosmoterra.""Nach dem Verkauf unseres ernährungsmedizinischen Mosaik-Gebildes der Marke 'Ökopharm' wollten wir einen neuen Namen für unser Unternehmen. Außerdem möchte ich das Unternehmen 'entfuchsifizieren'; schließlich bin ich 63 Jahre alt, fühle mich aber wie 62.""Ich werde mich in den nächsten drei-vier Jahren Schritt für Schritt aus dem operativen Geschäft zurückziehen, das Ganze – solange es nötig ist – aber begleiten und meine Erfahrungen einbringen. Die nächste Generation des Managements der Nutropia Pharma GmbH, die wesentlich femininer werden wird, soll die Chance bekommen, selber etwas von der Basis an aufzubauen. Im Mai bringen wir daher das neue Multivitamin-Präparat 'Ur-Vitamine', das zu 100 Prozent pflanzlicher Basis ist, auf den Markt. 'Ur-Vitamine" soll dann Schritt für Schritt internationalisiert werden. Darum werden sich bereits unsere Managerinnen im Haus kümmern.""Ich möchte mich um 'Sophie's Sonnenhof' kümmern. Das ist ein Projekt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit intellektuellen Schwächen. Eine Testphase läuft in den nächsten Wochen an. Eine Sonnenhof-Mitarbeiterin wird vorerst bei uns im Haus Heilkräuter kultivieren, die die Vis-Vitalis dann weiterverarbeiten wird. Nach der Testphase bauen wir das Ganze aus und verlagern den Sonnenhof auf einen Neubau am Sportplatz unseres Firmengeländes. Das Projekt zielt darauf ab, die Ressourcen der Erde für Menschen und Tiere ohne nennenswerten Substanzverlust zu nutzen."