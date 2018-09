"Samson Druck" steht ab sofort in der "Samson Druck Straße"

07.09.2018, 04:30 Uhr

Die Gemeinde Sankt Margarethen schenkte der Druckerei einen Straßennahmen. Die WKS verlieh GF Gerhard Aichhorn den Titel "Kommerzialrat".

SANKT MARGARETHEN. Das Unternehmen Samson Druck hat jetzt einen eigenen Straßenamen in Sankt Margrethen im Lungau bekommen – die "Samson Druck Straße". Dieses Geschenk der Gemeinde wurde anlässlich des 40-jährigen Betriebsjubiläums, das neulich mit rund 300 Gästen gefeiert worden war, durch Vertreter der Kommunalbehörde überreicht. Das Firmengelände steht künftig also nicht mehr "nur" im Gewerbegebiet, sondern ganz offiziell in der "Samson Druck Straße".

Kommerzialrat-Titel für den Chef

Heuer bereits zwei hohe Ehren erhalten

Außerdem wurde Eigentümer und Geschäftsführer Gerhard Aichhorn, der den Betrieb in den Achtziger Jahren von seinem Vater übernommen hat, durch die Wirtschaftskammer Salzburg der Titel "Kommerzialrat" verliehen. Zudem wurden 17 Mitarbeiter der Firma wurden von ihrem Chef und WKS-Bezirksstellenobmann Wolfgang Pfeifenberger sowie WKS-Bezirksstellenleiter Franz Lüftenegger mit Urkunden für ihre lange Firmenzugehörigkeit geehrt.Heuer wurde die 1978 gegründete Firma übrigens auch bereits mit dem Salzburger Landeswappen sowie dem Wirtschaftspreis "Wikarus" als Unternehmen des Jahres ausgezeichnet. Samson Druck hat 110 Mitarbeitern und bilanziert einen Jahresumsatz von mehr als 17 Millionen Euro.Zur Jubiläumsfeier konnte Gerhard Aichhorn am Firmensitz in Sankt Margarethen neben allen seinen Mitarbeitern und deren Angehörigen, Familien und Freunden unter anderem auch Landesrat Stefan Schnöll, Bezirkshauptfrau Michaela Rohrmoser, Sankt Michaels Bürgermeister LAbg. Manfred Sampl sowie zahlreichen Vertretern der Gemeinde Sankt Margarethen begrüßen. Auf der stimmungsvollen Feier mit Spanferkelgrillen sorgte die Trachtenmusikkapelle Sankt Margarethen für viel gute Laune. Als besondere Überraschung schaute sogar „Samson, der größte Lungauer" vorbei und führte einen Ehrentanz auf.