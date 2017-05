Sie versorgt jährlich 37 Haushalte

10.05.2017, 14:20 Uhr

In Sankt Margarethen läuft Salzburgs größte PV-Bürgerbeteiligungsanlage.

SANKT MARGAREHTEN (pjw). Seit Mitte September 2013 läuft in Sankt Margarethen eine Photovoltaik-Bürgerbeteiligungs-Anlage. "Am Dach der Firma Sampl betreibt der Verein mit zwölf Mitgliedern eine Anlage die seit Beginn 375 083 KW/h erzeugt hat", erzählt Bürgermeister LAbg. Gerd Brand und führt aus: "Das entspricht dem Jahresverbrauch von 120 Durchschnittlichen Haushalten. Dadurch wurden 243.75 Tonnen co² eingespart. Die Anlage ist mit einer installierten Leistung von 108 KW/peak die momentan größte Bürgerbeteiligungsanlage im Land Salzburg. Der Ertrag im Jahr 2016 betrug mehr als 115.000 KW/h. Das ist der Verbrauch von 37 Haushalten."

Zwei Gemeinde-Anlagen

Die Gemeinde Sankt Margarethen hat zudem in eigener Sache kräftig in die Stromerzeugung aus Sonnenenergie investiert. "Unter Ausnützung aller Förderungen wurde am Dach der Volksschule zwei Anlagen installiert welche den Strombedarf der Volksschule und des Kindergartens zu 60 Prozent abdecken", freut sich Ortschef Brand. Diese gemeindeeigene Anlage am Dach der Volksschule erzeugte im Vorjahr knapp 16.000 KW/h. Brand: "Seit Betriebsbeginn der Anlagen im Jahr 2013 bzw. 2014 wurden knapp 50.000 KW/h erzeugt. Das entspricht einer Co² Einsparung von 32.500 kg."