Tourismus kurbelt den Arbeitsmarkt an

11.10.2017, 16:49 Uhr

Gewinner und Verlierer

Zugpferd Tourismus

Gegenüber dem Jänner 2016 kam es zu einem Beschäftigungswachstum vor allem im Tourismus (plus 80), im Handel (plus 44) und auch in der Warenherstellung (plus 39). Zu deutlichen Verlusten kam es nur im Erziehungs- und Unterrichtsbereich (minus 46).Besonders die Bedeutung des Fremdenverkehrs für die Lungauer Wirtschaft hebt die AK hervor – vor allem im Winter: Fast jeder fünfte Arbeitsplatz befindee sich in diesem Zeitraum in der Tourismusbranche, während es im Sommer nur jeder Zehnte sei.