Zwei neue Lungauer "gesunde Betriebe"

03.05.2017, 03:00 Uhr

Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung an Hilfswerk (Mauterndorf) und Isospan (Ramingstein) vergeben.

Salzburgweit gibt es 131 Gütesiegelträger

RAMINGSTEIN, MAUTERNDORF. Zwei Arbeitgeber im Lungau haben erst Anfang April 2017 das „Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)" verliehen bekommen. Es sind dies das Hilfswerk Salzburg mit ihrer Seniorenbetreuungseinrichtung in Mauterndorf sowie das Isospan Baustoffwerk in Ramingstein-Madling.Insgesamt bekamen 42 Salzburger Betriebe die Nachhaltigkeit ihrer Gesundheitsförderung bestätigt. Mit den diesjährigen Neuverleihungen sind in Salzburg bereits 131 Unternehmen Gütesiegelträger. „Gesundheitsförderung ist eine gewinnbringende Maßnahme für alle. Die Arbeitenden haben weniger gesundheitliche Belastungen, die Unternehmen bekommen mehr Motivation und Engagement“, zeigte sich SGKK-Obmann Huss überzeugt.

Wer erhält das Gütesiegel?

Die Kriterien für die Zuerkennung orientieren sich nach Auskunft der Gebietskrankenkasse Salzburg an den Qualitätskriterien des Europäischen Netzwerkes Betriebliche Gesundheitsförderung. An das Gütesiegel gelangten Unternehmen, indem sie einen Antrag stellen. Über die tatsächliche Zuerkennung entscheiden dann die Mitglieder und Partner des Österreichischen Netzwerkes sowie ein international besetzter Fachbeirat. Das Gütesiegel werde auf jeweils drei Jahre vergeben, eine neuerliche Bewerbung sei jederzeit möglich. Nur Unternehmen, die auf umfassende und nachhaltige Maßnahmen setzen, würden als Partner in das Programm aufgenommen, heißt es. Nicht Einmal-Aktionen seien das Ziel, sondern eine langfristige und dauerhafte Änderung der Arbeitsverhältnisse unter dem Aspekt der Gesundheitsförderung.