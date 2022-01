Welche ist die beliebteste Baumgattung in Margareten, wo gibt's die meisten Parkbankerl und wie viele Singlewohnungen sind im 5. Bezirk? Wir haben Margareten in Zahlen zusammengefasst.

WIEN/MARGARETEN. Das "Statistische Jahrbuch der Stadt Wien" listet jedes Jahr aufs Neue viele spannende, interessante aber auch kuriose Daten aus Wien und seinen 23 Bezirken. Die BezirksZeitung hat einen Blick hineingeworfen und Margareten für euch in Zahlen gegossen.

Wusstet ihr, dass die größte Altersgruppe im 5. Bezirk die 30- bis 44-Jährigen stellen? Genau genommen sind es 14.128 von insgesamt 54.373 in Margareten lebenden Menschen. Die Gruppe jener Margaretnerinnen und Margaretner, die 75 Jahre oder älter sind, machen nur 3.467 aus.

So wohnen die Margaretner

Um den Bezirk auch lebenswert zu machen, benötigt man genügend Wohnraum. In Margareten sind 29.233 Wohnungen bewohnt. Der größte Teil entfällt hier auf Singlehaushalte. 14.739 Wohnungen werden von "nur" einer Person genutzt. In einer Wohnung im 5. Bezirk sind im Schnitt 1,86 Menschen zuhause.

Ein weiterer Statistikwert für Margareten: Für 935 Hunde gibt es neun Hundezonen mit einer Fläche von 5.360,08 Quadratmetern.

Aber wann wurden die meisten dieser Häuser erbaut? Richtig, vor 1919! Genau genommen sind es 1.200 Gebäude. 435 Gebäude stammen aus den Jahren zwischen 1945 und 1980. In der Zeit zwischen 1919 und 1944 wurden 253 Häuser errichtet, 151 waren es von 1981 bis 2000. Zwischen 2001 und 2011 wurden nur 75 neue Gebäude errichtet.

Von Auto bis Omnibus

Die Bewohnerinnen und Bewohner des 5. Bezirks fahren zwar durchaus mit Pkw, Lkw oder Motorrädern, liegen wienweit aber im unteren Schnitt. Auf Margareten kommen 19.651 motorisierte Vehikel. Nur sechs Bezirke haben weniger gemeldete Fahrzeuge. Genau genommen sind es im 5. Bezirk 15.285 Pkw, die über den Asphalt von Schönbrunner Straße und Co. rollen. Spannendes Detail: Fünf Omnibusse sind in Margareten gemeldet.

Margareten steht auf Ahorn

Wer an den städtischen Verkehr denkt, denkt unweigerlich auch an Grünraum. Bekanntlich zählt Wien zu den grünsten Städten der Welt, hier gibt es 995 städtische Parkanlagen – 25 davon liegen in Margareten. In diesen Parks kann man auf 405 Bänken Platz nehmen. Außerdem hat der 5. Bezirk insgesamt 772 Straßenbäume. 200 davon zählen zur Gattung des Ahorns, gefolgt von der Hainbuche mit 117 Stück.

Der Bruno-Kreisky-Park bietet sowohl Kindern Platz zum Spielen, als auch Erwachsenen für Yoga.

Damit die Kleinsten im Bezirk Platz zum Spielen haben, stehen insgesamt 58 Spielplätze an 16 Standorten zur Verfügung. Gar nicht so wenige, in einem doch recht kleinen Innenstadtbezirk. Damit stehen für Kinder 12.657 Quadratmeter zum Austoben zur Verfügung.

Hier gibt's alle Spielplätze in Margareten auf einen Blick:

