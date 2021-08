Der Leopold-Rister-Park, auch "Hochhauspark" genannt, soll umgestaltet werden. Nach einem Beteiligungsprozess wird derzeit am Rohentwurf gearbeitet.



WIEN/MARGARETEN. Der 5. Bezirk will den Leopold-Rister-Park, auch unter dem Namen "Hochhauspark" bekannt, umgestalten. Die Parkanlage, die inmitten des Theodor-Körner-Hofs liegt, wurde zuletzt 2004 umgestaltet. Mittlerweile ist der Park in die Jahre gekommen, die Neugestaltung steht in den Startlöchern.

Damit der Leopold-Rister-Park künftig auch alle Stückerl spielt, waren die Margaretnerinnen und Margaretner gefragt. Im Auftrag der Bezirksvorstehung war die Agenda Margareten im Mai und im Juni unterwegs und hat Ideen, Wünsche und Anregungen gesammelt.

Entwurf wird im Herbst präsentiert

Rund 118 Margaretnerinnen und Margaretner haben die Chance ergriffen und insgesamt 129 konkrete Ideen eingebracht. Diese sollen im nächsten Schritt in die Planung der Umgestaltung mit einfließen. Ein erster Entwurf ist bereits in Arbeit.

Bei einer Infoveranstaltung im Herbst soll dieser präsentiert werden. Nutzerinnen und Nutzer werden dann auch die Möglichkeit haben, Feedback zu geben. "Was mich sehr freut, ist dass viele der befragten Margaretnerinnen und Margaretner finden, dass es ein gutes Miteinander der verschiedenen Generationen und Kulturen gibt und sie sich im Park sehr wohlfühlen", sagt Bezirksvorsteherin Silvia Janković (SPÖ).