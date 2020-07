Die neue Filiale der Bäckerei "Der Mann" in Margareten hat sieben Tage die Woche geöffnet. Machen Sie beim Gewinnspiel mit und testen Sie das Sortiment mit einem Gutschein.

MARGARETEN. Die Wiener Traditionsbäckerei "Der Mann" hat in der Reinprechtsdorfer Straße 39 eine Filiale mit Kaffeehaus eröffnet. Der neue Standort ist bereits der zweite im Bezirk. Ab sofort kann man dort frische Brote, Süßspeisen und Kaffeevariationen genießen – auch an Sonntagen.

„Für uns war es wichtig, für unsere Kunden einen gemütlichen Ort zum Verweilen und Genießen zu schaffen. Wir wollten im 5. Bezirk ein neues Kaffeehaus schaffen, das Kunden sieben Tage in der Woche nützen können“, so Bäckermeister Michael Mann. Die Filiale ist Montag bis Freitag von 6 bis 19 Uhr und am Wochenende von 7 bis 12 Uhr geöffnet.

Belebung der Reinprechtsdorfer Straße

Auch Gemeinderat Stephan Auer-Stüger (SPÖ) und SPÖ-Spitzenkandidatin für Margareten, Silvia Jankovic, ließen sich die Eröffnung nicht entgehen. „Ich freue mich über die Entscheidung des Traditionsunternehmens in Margareten zu investieren. Die Eröffnung der Filiale ist eine weitere Belebung für die Reinprechtsdorfer Straße. Die Kundinnen und Kunden im 5. profitieren vom zusätzlichen Angebot“ sagt Jankovic.

Gewinnen Sie einen Gutschein für einen Kaffee und eine Mehlspeise

Gemeinsam mit der bz verlost "Der Mann" vier Gutscheine für je einen Kaffee und eine Mehlspeise nach Wahl. Abholung und Einlösung der Gutscheine ist bis 31. August in der Filiale "Der Mann" in der Reinprechtsdorfer Straße 39 möglich.