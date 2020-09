Keiner soll auf der Strecke bleiben: Die "Summer School Hoch 2" des BFI Wien bietet Förderunterricht für alle an.

MARGARETEN. Das Bildungsministerium hat als Corona-Maßnahme die zweiwöchige "Summer School" ins Leben gerufen. Damit sollen Kinder unterstützt werden, die in Deutsch gezielten Förderbedarf haben. Die Sommerschule richtet sich an Schüler der Volksschule, der Neuen Mittelschule (NMS) und der AHS-Unterstufe. Doch was ist mit älteren Jugendlichen, die Nachholbedarf in anderen Unterrichtsfächern haben?

Die kaufmännischen Schulen des BFI Wien (Margaretenstraße 65) gehen ihren eigenen Weg. Direktor Johann Karner und sein Lehrerteam haben die "Summer School Hoch 2" ins Leben gerufen.

"Summer School Hoch 2"

Von 24. August bis 2. September gab es für Schüler der Handelsakademie (HAK), der Handelsschule (HAS) und der Abendschule kostenlose Workshops – nicht nur in Deutsch. Das Angebot reichte von Mathematik über Französisch bis hin zu Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen.

Rund 170 Schüler nahmen das Angebot an und meldeten sich für einen oder auch mehrere Workshops an. "Das Angebot ist besser angenommen worden, als befürchtet", lacht Direktor Karner. Am Ende gibt es für die Teilnehmer ein Zertifikat.

Förderung als Chance für alle

Während einige die Sommerschule wegen einer bevorstehenden Nachprüfung besuchten, nutzten andere die Chance, um den Stoff des Vorjahres zu wiederholen und damit gut vorbereitet ins neue Schuljahr zu starten. "In Mathematik habe ich eine Prüfung", erzählt eine Schülerin. "Aber Deutsch mache ich freiwillig, weil ich da nicht so gut bin und den Stoff wiederholen möchte."

"Unser Ziel war es, allen Schülern die Chance zu geben, ihr Wissen aufzufrischen. Auch den sozialen Kontakt und gegenseitigen Austausch wollten wir fördern. Das ist während Corona natürlich zu kurz gekommen", so Johann Karner.

Foto: Barbara Schuster



Ehemalige Schüler helfen mit

Der Unterricht findet schultypenübergreifend statt. Wie viele Jugendliche in einem Workshop sind, ist unterschiedlich. Durchschnittlich kommen auf eine Klasse zehn bis 15 Schüler. Aber auch Workshops mit nur einer Handvoll Teilnehmer gibt es.

Den Lehrern stehen Lerntrainer zur Seite. Diese sind ehemalige Schüler, die in der Margaretenstraße die Matura gemacht haben und nun Lehramt studieren. Die Lerntrainer unterstützen die Schüler bei den Übungsaufgaben. "Es fällt ihnen oft leichter, ihre Fragen den Lerntrainern zu stellen, als uns Lehrern", weiß Judith Kast, die Betriebswirtschaft und Rechnungswesen in der Sommerschule unterrichtet.

Zum Abschluss der "Summer School Hoch 2" gibt es ein Zertifikat.

Foto: Barbara Schuster



Unentgeltliches Engagement

Dass die "Summer School Hoch 2" überhaupt zustande kam, ist vor allem dem Lehrerteam zu verdanken. "Das Engagement seitens der Lehrkräfte ist enorm. Sie machen das unentgeltlich. Kein Schüler soll auf der Strecke bleiben", sagt Karner.

Anlass für das Pilotprojekt war die Coronakrise und das daraus resultierende Homeschooling. "Das war natürlich sehr herausfordernd - sowohl für die Lehrer als auch die Schüler und Eltern", erzählt der Direktor. Stressig sei es vor allem gewesen, weil zu Anfangs ja doch verschiedene Plattformen für den Onlineunterricht genutzt wurden. Auch haben nicht alle Schüler einen Laptop zu Hause. Hier hat der Schulerhalter mitgeholfen und Laptops der Schule zur Verfügung gestellt.