Das Franziskus Spital in Margareten erweitert sein Versorgungsangebot und behandelt ab sofort auch Corona-Patienten.

MARGARETEN. Der Wiener Gesundheitsverbund hat seit dem Ausbruch der Coronapandemie alle in Wien spitalspflichtigen Covid-Erkrankten versorgt. bis dato waren das weit über 1.000 Patientinnen und Patienten.

Über den Sommer wurde der Versorgungsplan adaptiert und weiter ausgebaut. Um in den kommenden Monaten noch besser durch die Gesundheitskrise zu kommen, wird der Gesundheitsverbund künftig auch von den gemeinnützigen Wiener Ordensspitälern unterstützt.

Neue Corona-Station in Margareten

Das Margaretner Franziskus Spital ist eines der sieben Ordensspitäler, dass nun ebenfalls am Coronavirus Erkrankte behandelt. Dazu wurde im Franziskus Spital eine gesamte Station der Inneren Medizin mit zwölf Betten zur Covid-Station umgerüstet.

Die Versorgung wird dadurch erweitert und entlastet die Covid-Schwerpunkt-Spitäler, vor allem die Klinik Favoriten und die Klinik Ottakring. Ein Aufwachraum des Franziskus Spitals wurde zu einer Intensivstation umgerüstet und bietet damit drei zusätzliche Intensivbetten für Corona-Patienten.

Prävention und Versorgung von Corona-Patienten

Jene Patienten, die eine Coronaerkrankung überstanden haben, werden in den Akutgeriatrien des Franziskus Spitals in Margareten und am zweiten Standort in der Landstraße nachbehandelt.

Das Franziskus Spital zeigt sich nicht nur bei der Versorgung von Corona-Patienten engagiert. Auch im Umgang mit Prävention und Ausbreitung des Virus wurden zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um Patientinnen und Patienten ebenso wie das medizinische Personal bestmöglich zu schützen.

Neben speziellen Hygienemaßnahmen, Verhaltensregeln und Arbeitsanweisungen werden in regelmäßigen Intervallen PCR-Testungen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten.