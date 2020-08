Um im Notfall auch ohne Vorkenntnisse zum Lebensretter zu werden, stockt Margareten die Anzahl der Defibrillatoren im Bezirk auf.



MARGARETEN. Wer weiß, wie eine korrekte Herzdruckmassage durchgeführt wird? Was ist zu tun, wenn jemand vor einem zusammenbricht?

Um auch ohne medizinische Ausbildung im Notfall Leben retten zu können, gibt es an vielen öffentlichen Standorten Defibrillatoren. Die Sprachanweisungen leiten Ersthelfer durch die Notsituation.

Zwei neue Defis für Margareten

In Margareten gibt es nun zwei zusätzliche Standorte. Die Gemeindebauten Matteottihof (auf Höhe Fendigasse 36) und das Matzleinsdorfer Hochhaus (Leopold-Rister-Gasse 5) wurden von Wiener Wohnen mit neuen Defis ausgestattet. So kann jeder im Notfall schnell und einfach helfen. Bezirksvorsteherin Susanne Schaefer-Wiery (parteilos) besah sich vor Ort gleich den neuen Defi an.

Alle Standorte gibt es hier: www.wien.gv.at/stadtplan