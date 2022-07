Eine Gedenktafel aus Glas, die an die zerstörte Synagoge von 1938 in Margareten erinnert, wurde demoliert. Der Bezirk zeigt sich erschüttert, so etwas habe in Wien keinen Platz.



WIEN/MARGARETEN. Das Synagogen-Denkmal in Margareten wurde schwer beschädigt. Das Denkmal befindet sich an der Ecke Siebenbrunnengasse/Nikolsdorfer Gasse und erinnert an das einstige Gebetshaus des Tempelvereins Beth Aharon. Die Synagoge wurde 1910 eingeweiht und während des Novemberpogroms am 10. November 1938 zerstört.

Im Juli 2011 wurde eine 2,5 Meter hohe und rund 90 Zentimeter breite Gedenktafel aus Glas errichtet. Auf Hebräisch und Deutsch sind Erklärungstexte zu dem Denkmal, das den Titel "Durchblick" trägt, zu lesen. Zusätzlich zeigt es eine Aufnahme der einstigen Synagoge.

"Respektlos gegenüber den Opfern"

Nun wurde die Tafel demoliert, das Glas ist an zahlreichen Stellen gesprungen. Ob es sich um einen Akt von Vandalismus oder gar um einen Unfall handelt, ist derzeit noch unklar. Letzteres scheint jedoch unwahrscheinlich zu sein. Margaretens Bezirksvorsteherin Silvia Janković (SPÖ) zeigt sich erschüttert: "Dass das Denkmal, das an das Leid der Jüdinnen und Juden erinnert, beschädigt wurde, ist dramatisch. So etwas hat auf keinen Fall Platz in Margareten", sagt Janković.

2011 wurde die 2,4 Meter hohe Gedenktafel aus Glas errichtet.

Derzeit wisse man noch nicht, wie es zu der Zerstörung kam oder gar wer dafür verantwortlich ist. Alexander Maly, Klubobmann der ÖVP Margareten, glaubt jedenfalls nicht an einen Unfall. Er hat die Beschädigung entdeckt und umgehend die Polizei und die Bezirksvorstehung informiert. "Ich bin zutiefst schockiert. Das trifft mich schon sehr, dass so etwas in unserem Bezirk passiert. Es ist respektlos gegenüber den Opfern des Nationalsozialismus", sagt Maly.

Nicht nur in der Mitte der Tafel finden sich schwere Schäden. Auch die Seiten wurden beschädigt, das Glas zum Teil abgebrochen.

Wie es mit dem Denkmal weitergeht, ist unklar. Ob es repariert werden kann oder gar ersetzt werden muss, soll von Fachleuten festgestellt werden. Entworfen wurde die Glasplatte vom Architekturstudenten Benedikt Außermair nach einer Idee von Hans Kupelwieser.



