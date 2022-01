Das Budget von Margareten wurde beschlossen, aber wofür gibt der Bezirk sein Geld aus? Die BezirksZeitung hat nachgefragt.

WIEN/MARGARETEN. Bei der Bezirksvertretungssitzung haben die Fraktionen nicht nur über neue Ideen für den Bezirk abgestimmt, sondern auch das diesjährige Budget beschlossen. 5.343.900 Euro hat Margareten in diesem Jahr zur Verfügung. Über die Verteilung der Mittel waren sich diesmal alle einig.

„Ein einstimmiger Budgetbeschluss ist wirklich nicht selbstverständlich und ist ein starkes Zeichen dafür, dass die Bezirksvertretung auch 2022 über Parteigrenzen hinweg konstruktiv für die Margaretner arbeiten und viele, großartige Projekte umsetzen wird“, freut sich Bezirksvorsteherin Silvia Janković (SPÖ).

2,3 Millionen Euro für die Kids

Dass Margareten einen Fokus auf die Jüngsten im Bezirk setzt und viel Wert auf Bildung und Freizeitgestaltung legt, zeigt sich auch bei den Ausgaben. 2.292.400 Euro sollen heuer in die Sanierung und Ausstattung von Kindergärten und Schulen, sowie außerschulische Kinder- und Jugendbetreuung fließen. Aber auch für die ältesten Margaretner ist einiges geplant, etwa die Renovierung der Pensionistenklubs.

Parksanierung trifft Kunst: Der Stefan-Weber-Park wurde 2021 umgestaltet und erhielt mit der "TANKE 24/7" auch eine Kunstinstallation.

Mehr Budget für Kunst und Kultur

Beim Thema Kunst und Kultur steht Margareten anderen Bezirken, wie etwa Neubau, schon lange in nichts mehr nach. Neben zahlreichen Kulturprojekten ist die Kunstszene mittlerweile fest im Fünften verankert. Damit das auch so bleibt und weiter ausgebaut wird, wird das Kulturbudget heuer um 20.000 Euro erhöht. Insgesamt stehen damit finanzielle Mittel in Höhe von 180.000 Euro zur Verfügung.

Auch beim Thema Verkehr wird im 5. Bezirk heuer investiert.

Begrünung, Sanitäranlagen, Verkehr

Schon im vergangenen Jahr wurden Parkanlagen saniert und neu ausgestattet, wie etwa der Stefan-Weber-Park. Das soll sich auch heuer fortsetzen. In die Grünflächen, die ein Ort der Erholung aber auch des Miteinanders im Bezirk sind, investiert Margareten 617.000 Euro. Ein großer Brocken, nämlich 937.500 Euro, fließen in den Straßenbau sowie Sanierungsarbeiten. 303.800 Euro sind für Straßenreinigung und Bedürfnisanstalten veranschlagt.

Damit die Margaretnerinnen und Margaretner auch stets gut informiert sind über die Entwicklungen im Bezirk, über anstehende Projekte oder Informationsveranstaltungen, fließen 125.000 Euro in die Öffentlichkeitsarbeit.

