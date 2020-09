Neos wollen unterirdische Bäche an die Oberfläche holen. Auch in Margareten soll es mehr Wasser geben, etwa am Siebenbrunnenplatz.

MARGARETEN. Neos Wien fordern zusätzliche Wasserflächen in der Stadt. Eine konkrete Idee gibt es etwa schon für die Brigittenau. Auch über Margareten, einen typischen Innenstadtbezirk mit dichter Bebauung, haben sich Neos Gedanken gemacht.

Unterirdische Bäche im Bezirk

Der 5. Bezirk ist eigentlich ein wasserreicher Bezirk. Viel zu sehen ist davon jedoch nicht. Die Bezirksbäche und -quellen werden unterirdisch gefasst. Immer mehr Hitzeinseln sind die Konsequenz, sind sich die Pinken sicher.

Dass von dem ehemaligen Wasserschatz nur noch Ortsnamen wie der "Siebenbrunnenplatz" zeugen ist den Neos Margareten ein Dorn im Auge. Im Juni 2019 haben sie einen Antrag auf mehr offene Wasserflächen im Bezirksparlament eingebracht. Dieser wurde einstimmig angenommen. "Passiert ist seitdem jedoch nicht mehr viel", heißt es von Neos.

Mehr Wasser für das Siebenbrunnen-Grätzel

Nun erneuern die Pinken ihre Forderungen: „Besonders das Siebenbrunnenviertel eignet sich hervorragend für Wasserflächen. Wir sehen hier einen Stadtbach auf einer Gefällestraße des Siebenbrunnenviertels", sagt Markus Österreich, Neos-Spitzenkandidat für Margareten.

"Außerdem wollen wir im Zuge der Umgestaltung endlich wieder Wasserflächen am Siebenbrunnenplatz sehen, inklusive dazu passendem Begrünungskonzept“, so Österreicher weiter.

Was meinen Sie?