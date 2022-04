Die Grünen wollen den Wientalradweg bis zum Naschmarkt verlängern. Damit sind sie im Bezirk nicht die Ersten.

Von Mathias Kautzky und Sophie Brandl

WIEN/MARGARETEN. Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) präsentierte nun eine Radwegoffensive, zu der auch Verbesserungen für Margaretner Radler gehören. Dabei steht die Erweiterung des Radnetzes im Zentrum: Von der Kleinen Neugasse bis zum Mittersteig entsteht noch im April eine fahrradfreundliche Verbindung. „Der Bezirk hat sich das Ziel gesetzt, klimafitte, sichere und fahrradfreundliche Verbindungen durch Margareten zu schaffen. Der erste Abschnitt, der umgesetzt wird, ist Kleine Neugasse/Mittersteig", wie Bezirksvorsteherin Silvia Janković (SPÖ) erklärt.

Soll der Wientalradweg im Wienflussbecken von der Kennedybrücke bis zum Naschmarkt verlängert werden?

Wenig begeistert davon ist Thomas Kerekes (Bezirksvorsteher-Stellvertreter, Grüne): "Die propagierte Offensive der Radwege in Wien macht um den 5. Bezirk einen großen Bogen. Ausgenommen davon ist dabei das Projekt in der Neugasse, dass gemeinsam mit dem 4. Bezirk durchgeführt wird." Kerekes fordert, dass das Radfahren in beide Richtungen auf der gesamten Margaretenstraße umgesetzt wird. "Es gibt darüber hinaus auch noch große Versäumnisse bei der Umsetzung einer Fahrradstraße in der Spengergasse und Kohlgasse", so Kerekes.

Janković ergänzt hierbei aber: "Bei der Kohlgasse wird derzeit geplant, wie das Projekt bestmöglich umgesetzt werden kann, damit alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer berücksichtigt werden. Sobald es konkretere Informationen gibt, werden wir diese wie gewohnt sofort weitergeben."

Radeln am Wiental-Boulevard

Die Grünen Wien fordern dazu die Verlängerung des Wientalradwegs im Wienflussbecken bis zum Naschmarkt. Der 13 Kilometer lange Wientalradweg ist Teil des Margaretner Radwegnetzes – vom Ring über die Wienzeile bis zur Kennedybrücke verläuft er aber auf Straßenniveau, was laut Radlobby "verwinkelter und gefährlicher" ist als die Etappe von der Kennedybrücke bis Auhof, die am Wienfluss entlangführt.

Nachholbedarf bei der Radinfrastruktur des 5. Bezirks sieht auch Bezirks-Neos. Bereits im September 2021 hat Neos einen Antrag zum Wientalradweg eingebracht, der sogar einstimmig angenommen wurde. "Unser großes Ziel ist es, den Bereich zwischen Rüdigerhof und Bruno-Kreisky-Park zu einem Wiental-Boulevard zu entwickeln", erklärt Johanna Adlaoui Mayerl (Neos).

Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) präsentierte eine Radwegoffensive, zu der auch Verbesserungen für Margaretner Radler entlang des Wienflusses gehören.

Aus für Hochwassergefahr

Technisch machbar wäre die Verlängerung des Radwegs im Wienflussbecken: Laut einer Studie des Architekturbüros Wehdorn wäre vom Naschmarkt bis zur Kennedybrücke eine an der Wienflussmauer befestigte Balkon-Konstruktion notwendig. Auch müssten nicht nur in Margareten mehrere Rampen als Zufahrten errichtet werden.

Von der MA 29 – Brückenbau ist zu hören, dass dabei der Denkmalschutz der Wienfluss-Verbauung berücksichtigt werden müsste, aber auch der Hochwasserschutz. "Mit dem neuen Sammelkanal unter dem Wienfluss könnte die Hochwassergefahr bald wegfallen", sagt Verkehrsplaner Ulrich Leth von der Technischen Universität.

Was sagt Mobilitätsstadträtin Sima zu den Wünschen aus Margareten? "Der neue Sammelkanal wird zwar erst 2028 fertig, aber wir werden uns das natürlich anschauen", ist aus ihrem Büro zu hören. Die BezirksZeitung wird weiter berichten.

