WIEN / MARGARETEN. Einen Blick in eine private Welt ließ die Gebietsbetreuung Interessierte in Margareten werfen. Das Thema: "Begrünte Innenhöfe in Margareten".

Viele Besucher fanden sich ein. Die Neugier war wohl schon deswegen groß, da der Bezirk mit seinen knapp 55.000 BewohnerInnen zu den kleinsten und dichtest besiedelten Bezirken Wiens zählt. Die Steigerung des Grünanteils weiter voranzutreiben ist daher ein zentrales Anliegen von Politik und Bürgern.

Grün-Oasen entdecken

So ließ es sich auch Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic (SPÖ) nicht nehmen, am Freitag Nachmittag die Führung der Gebietsbetreuung persönlich mitzumachen.

In der Einladung zur Veranstaltung hieß es: "Entdecken Sie mit uns begrünte Innenhöfe in Margareten und erfahren Sie mehr über deren Entstehungsgeschichte! Vom Topfgarten bis hin zu einer Grün-Oase mit Rasen und Bäumen - eine naturnahe Gestaltung von Innenhöfen kann ganz unterschiedlich aussehen." Da ist jeder gespannt.

Unschätzbar fürs Mikroklima

Nach den drei angepeilten Station war klar, dass die Gebietsbetreuung gehalten hat, was versprochen wurde. Die Beispiele der begrünten Innenhöfe führten deutlich vor Augen, welche Vorteile die Eigeninitiativen bringen.

Der Wert für das Mikroklima ist schier unschätzbar. Hitzeinseln werden abgemindert, Feinstaub wird reduziert, Ruheplätze und Gemeinschaftsorte wurden geschaffen, Platz für die Tierwelt eingeräumt.

Die drei Höfe haben jeweils andere Voraussetzungen. Einer gar nicht, der nächste halb und der letzte ganz versiegelt - aufgrund der Unterkellerung muss das auch so bleiben. Dennoch zeigte es sich, dass alle im Rahmen der Möglichkeiten das Beste herausgeholt haben.

Jahrelanges Engagement

In äußerst sympathischer Weise stellten die GartenhüterInnen ihr Refugium in kurzen Worten vor, erzählten launige Geschichten über das Werden und Gedeihen, über die Probleme und deren Lösungen, über Pflanzen und Tiere und Begegnungen im eigenen Innenhof.

Grundtenor: Es braucht jahrelanges Engagement und macht viel Arbeit. Aber es lohnt sich, da sind sich alle einig.

Was unisono festgehalten wird, ist das gute zwischenmenschliche Verhältnis, das die Gartenpflege auch im Haus gedeihen und wachsen ließ. Egal ob Mieter oder Haus- und Gartenbesitzer, jeder lobt das Miteinander. Dass auch der Bezirk es ihnen dankt, versteht sich da fast schon von selbst.

Weiterführende Informationen und Beratung:

GB*Stadtteilbüro für die Bezirke 3, 4, 5, 10 und 11, https://www.gbstern.at/